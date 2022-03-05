В Казани на перекрестке улиц Абсалямова и Сибгата Хакима случилась авария с участием трех машин, сообщает "Татарстан-24" . Очевидцы рассказали, что массовое ДТП спровоцировала Toyota Camry, на которой были установлены проблесковые маячки и звуковой сигнал.

В какой-то момент водитель машины с "мигалками" не справился с управлением и протаранил две другие иномарки - Nissan и Cadillac.

В салоне машины с маячками находилась компания молодых людей - два парня и девушка. Все, предварительно, были пьяны. Парни сразу заявили, что за рулем не сидели и свалили вину на девушку.

Кто в итоге был за рулем, выясняет полиция.