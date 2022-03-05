Сегодня, 5 марта, утром 40-летний водитель 31-го автобуса сбил 67-летнюю женщину. Все случилось напротив дома № 9 по улице Татарстан. Об этом сообщает ОГИБДД Казани.

Предварительно установлено, что пожилая женщина ждала автобус, при этом стояла почему-то на проезжей части. Водитель не выбрал безопасной скорости и налетел на пенсионерку. Известно, что пострадавшая женщина доставлена в больницу.