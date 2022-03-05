Часть пациентов, которые переболели коронавирусом, не могут нормально слышать, наблюдается необратимое снижение остроты слуха. Об этом заявил заведующий оториноларингологическим отделением Нижнекамской центральной районной больницы Рамиль Закиров.

"Если при банальных вирусных инфекциях функция слуха подвергается коррекции, то при коронавирусе, к сожалению, он практически не корригируется", - отметил Закиров.

Но потерять слух без возможности восстановления может не только ковид-больной. По словам врача, опасны наследственная предрасположенность, гипертония и сахарный диабет. Если год и дольше слушать громкую музыку в наушниках, тоже может существенно снизиться слух.

Переболевшим ковидом доктор посоветовал посетить ЛОР-врача, если есть шум в ушах, если вы стали хуже слышать, если наблюдаются головокружения.

"Есть и симптомы, на которые пациенты редко обращают внимание, например, снижение разборчивости речи, то есть человек начинает плохо понимать то, о чем говорит собеседник", - сказал врач.