В Татарстане, в Высокогорском районе республики, дети бросили бутылкой в 11-летнего мальчика. Ребенок попал в больницу.

Сообщается, что все случилось в школе поселка Озерный. Мать пострадавшего говорит, что дети бросили бутылку в ее сына на перемене, разбили губу.

"Пробили насквозь нижнюю губу. От учителей звонков не было. Я приехала в школу. Первую медицинскую помощь моему сыну не предложили, не оказали. Со слов завуча, ребёнку рану не обработали, потому что он прополоскал рот водой, мол, воды из крана достаточно для очищения раны. Ничего страшного она в произошедшем не видит, поскольку дети сегодня ругаются, а завтра мирятся, не стоит обращать внимания", - написала мать в социальных сетях.

После обращения матери с сыном в травмпункт их направили в ДРКБ, где выяснилось, что у ребенка не только травма губы, но и сотрясение мозга.

Администрация же школы обвинения в своем бездействии отрицает. Как сообщает "Татарстан-24", в школе говорят, что бутылка вообще попала в мальчика случайно. Мать ребенка говорит, что и ранее школьник подвергался травле со стороны одноклассников.