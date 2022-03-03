В Казани бездомный пес напал на школьницу, которая шла через овраг и рощу на улице Минской. Собака вцепилась ребенку в ногу. Обошлось без серьезных травм - у девочки поцарапано колено. Ребенку была оказана первая помощь в медпункте гимназии, расположенной неподалеку. Также сотрудники гимназии позвонили родителям школьницы.

В мэрии Казани отметили, что подобное недопустимо. На место уже направлена служба отлова, собаку-агрессора непременно найдут.

"Несмотря на то, что в городе активно идет отлов, в поселках проведены бесплатные стерилизации для сокращения численности брошенных животных, в весеннее время такие беспризорные собаки, проявляющие агрессию, все же встречаются", - говорится в сообщении мэрии.

Также казанцев попросили сообщать о бездомных животных на горячую линию +7(843)2220444.