Несмотря на то, что фигуристка из Казани Камила Валиева попала в крупный допинг-скандал на прошедшей Олимпиаде в Пекине, для жителей Татарстана она остается не просто соотечественницей, но и настоящей звездой. Правда, ставшей жертвой интриг. Такое мнение высказал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Она лучшая в мире, но она оказалась под такой информационной атакой. Вообще спорт должен быть вне политики, он должен быть благородным. Но все, что сделали по отношению к этой девушке, это нечестно. Она оказалась жертвой интриг этих функционеров. Для нас она все равно является самой лучшей, кто бы что ни говорил. Я уверен, что она еще покажет и проявит себя в спорте", — сообщил Рустам Минниханов.

Он еще раз подчеркнул, что в Татарстане Камилой гордятся по-настоящему.