Президент Татарстана Рустам Минниханов высказался о санкциях, введенных против России. Он выразил убеждение, что ограничения несправедливы по отношению к простым гражданам страны.

"Как можно отключать от системы банковских карт простых людей?! Ну, отключите меня. Отключите федеральные проекты. Причем здесь простые люди?! Или закрыть небо?! Закройте небо для тех кто не желателен, - заявил Минниханов. - Все к этому шло, все, что произошло - это несправедливо".