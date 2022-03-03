В Новосибирске на женщину 1941 года рождения сегодня утром с 7-го этажа дома упало кресло. Пенсионерка вышла на прогулку с собакой, и не знала, что квартиросъемщики на седьмом этаже решат в 6 утра начать избавляться от старой мебели. Молодые мужчина и женщина просто выбрасывали ее через окно.

Тело бабушки нашли у подъезда дома, сообщили в СКР.

Полицейские провели поквартирный обход и нашли жильцов съемной квартиры.

"Мужчина 2002 года рождения и женщина 1998 года рождения сбрасывали старую мебель через окно седьмого этажа. Одно из кресел упало на голову пожилой женщине, которая вышла в это время на улицу с собакой. В результате полученных травм потерпевшая 1941 года рождения скончалась на месте", - говорится в сообщении регионального следственного управления СК.

Мужчина и женщина доставлены в полицию, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности. Квартиросъемщикам грозит до 2 лет колонии.