В Татарстане бывший муж пришел к экс-жене за ребенком и выстрелил в тестя

Житель Казани устроил стрельбу, когда явился к бывшей жене за совместным ребенком. Все случилось на улице Южно-Промышленной в столице Татарстана, сообщает ГТРК "Татарстан".

32-летний мужчина по решению суда имел право забирать дочь в определенное время. Но в тот день он пришел значительно раньше установленного времени. Начался скандал, мужчина проявил агрессию. Бывшие родные заподозрили его в употреблении наркотиков и наотрез отказались отдавать ему дочь в этот раз. Нервы мужчины сдали, и он схватился за пистолет.

На защиту женщины и ребенка встал дед: тогда мужчина и выстрелил в бывшего тестя. Шум привлек внимание соседей, они помогли женщине, которая уже была побита, вызвали скорую.

Тесть стрелка был экстренно прооперирован, стрелявшего задержали сотрудники Росгвардии и передали сотрудникам полиции.