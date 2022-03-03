Украинские боевики расстреляли две семьи из танка в Харькове. Об этом сообщает РЕН ТВ

Известно, что семьи с детьми собирались выехать из Харькова, эвакуироваться. Люди направились в сторону России, где хотели получить статус беженцев. Но украинцы отказались выпускать их, открывать гуманитарный коридор. В Русской Лозовой они открыли огонь по автомобилям из танка.

"Одна женщина с ребёнком выжила, её увезли нацисты. Насколько нам известно, они уже снимают с её участием фейк о "преступлении русских", - говорится в сообщении.

Напомним, что с 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по помощи Донбассу. Путин указал, что целью операции является демилитаризация и денацификация Украины.