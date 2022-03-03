В Министерстве обороны России подсчитали и впервые сообщили число погибших при проведении военной спецоперации российских военных. Сообщается, что при исполнении воинского долга погибли уже 498 военных. По данным RT, всем семьям погибших будет оказана помощь.
"498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга... 1597 наших товарищей получили ранения", — сказал представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
В Минобороны отметили, что российские потери не идут в сравнение с потерями другой стороны конфликта: они, как заявил Конашенков, "многократно меньше уничтоженных националистов".
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