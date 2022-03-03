498 военных. По данным В Министерстве обороны России подсчитали и впервые сообщили число погибших при проведении военной спецоперации российских военных. Сообщается, что при исполнении воинского долга погибли уже. По данным RT , всем семьям погибших будет оказана помощь.

"498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга... 1597 наших товарищей получили ранения", — сказал представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

В Минобороны отметили, что российские потери не идут в сравнение с потерями другой стороны конфликта: они, как заявил Конашенков, "многократно меньше уничтоженных националистов".