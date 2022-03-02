Клиент офиса МФЦ в Набережных Челнах грубо унизил девушку-сотрудницу. Приступ ярости у мужчины вызвало то, что работница МФЦ просто уточнила его имя.

Он навис над работницей и начал орать, скандалить, швырял в ее сторону монитор компьютера, пинал стол и возмущался:

"Ясно, нет? Гражданочка! Вы поняли меня? Услышали? Какое вы имеете право "тыкать"? Вы сказали мне: "Ринат". Я тебе не Ринат! Ты мне ... не делала, подо мной не лежала, я с тобой не бухал! Почему я для тебя Ринат, а?! Я тебе папик что ли? Курица бестолковая! Рот закрой, пока я базарю!" - горлопанил дебошир.

В отделении МФЦ подтвердили инцидент, а также отметили, что клиент таким вот способом, видимо, пытался заставить себя уважать.

"Мы не будем разбирать нормы моральной этики и правила поведения в обществе. Мы искренне хотим понять: неужели в современном мире считается нормальным в качестве инструмента для ощущения необоснованного доминирования использовать тех, кто физически явно слабее?" - отметили в МФЦ.