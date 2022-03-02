В Татарстане возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти в отношении 48-летнего ранее судимого мужчины из Азнакаевского района РТ.

Предварительное следствие, как сообщили в Следкоме, позволило установить картину случившегося: в середине февраля пьяный мужчина на тракторе ехал по деревне Октябрь-Буляк Азнакаевского района.

Его заметили инспекторы ГИБДД, которые потребовали, чтобы тракторист остановится. Но тот и не подумал выполнить законное требование стражей порядка.

Когда один из инспекторов догнал трактор и попытался забраться по лестнице в кабину, тракторист лихо ударил его ногой в грудь. От удара полицейский отлетел на землю.

К поимке тракториста подключился второй экипаж ГИБДД. Мужчину предупредили, что будут применять оружие, но тот снова не подумал остановиться. После нескольких выстрелов по колесам инспекторы все-таки смогли забраться в кабину через заднее окно. При этом тракторист, не желающий сдаваться, нанес несколько ударов полицейскому по лицу.

"Причастность к совершению преступления обвиняемый признал полностью", – сообщили в СУ СКР Татарстана.

Дело направлено в суд.