В аэропорту Казани сотрудники таможни задержали жителя Узбекистана. Мужчина прибыл из Ферганы и привез с собой 37 ножей разной длины и конфигурации. Каждый нож был в ножнах.

Сам 36-летний узбек пояснил, что купил ножи в Шахрихане и вез в качестве сувениров для своих многочисленных товарищей. О том, что подобный груз подлежит обязательному декларированию, якобы не знал.

На него возбудили административное дело по статье за недекларирование товаров. Все ножи у него изъяли и направили их на экспертизу.