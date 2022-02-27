В Казани водитель белого внедорожника не смог договориться с "умным" шлагбаумом в ЖК "Магеллан". Мужчина не смог открыть его, поскольку открывается устройство в специальном приложении. Тогда водитель решил преграду разрушить, что и попало на видеокамеры уличного наблюдения. Кадры разрушения попали в Telegram.

Отмечается, что "умный " шлагбаум, открывающийся посредством приложения, ломали и раньше. Доступ к приложению выдает УК "Спарк Сервис". Когда жильцы отказалась от услуг этой компании, они в прямом смысле слова оказались заблокированными.