Отменили крупные мировые соревнования по дзюдо в Казани. Столица Татарстана должна была принять этап "Большого шлема" по дзюдо в период с 20 по 22 мая. По данным Международной федерации дзюдо, турнир перенесли.

Отмечается, что решение принято как ответная мера на военную спецоперацию России на Украине. Как отметили в Федерации, эта ситуация вызывает большое огорчение, но спортивное сообщество должно оставаться единым, чтобы сохранять и пропагандировать мир и единство, говорится в сообщении.

Планировалось, что в Казани в мае приедут 450 лучших спортсменом мира.

Ранее Татарстан лишился мировых соревнований по прыжкам в воду и синхронному плаванию. МОК настоятельно рекомендовал отменить все соревнования мирового уровня в России.