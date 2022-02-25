Сто рублей за доллар и отключение от Swift: Что грозит российской экономике из-за событий на Украине

После того, как президент России Владимир Путин официально признал независимость ДНР и ЛНР и распорядился ввести на территорию республик войска для урегулирования ситуации на Украине, со стороны с США и стран Европы последовали санкции, которые в первую очередь ударили по российской экономике.

За несколько дней заметно рухнули акции крупнейших российских компаний, а рубль начал стремительно падать по отношению к доллару и евро. У некоторых россиян данные новости вызвали настоящую панику. Особенно на фоне различных фейковых сообщений в мессенджерах, которые призывали спешно бежать в банки и снимать все средства со счетов.

Конечно, риски всегда присутствуют, но стоит ли россиянам действительно беспокоиться за свои сбережения. По мнению руководителя центра разработки бизнес-планов “Позитив Консалтинг” Ирека Галямова, причин для паники нет. Делать поспешных выводов не стоит, необходимо запастись терпением.

"Резких изменений в экономике не бывает. Все последующие события зависят от целой вереницы событий. Например, как отреагирует на ситуацию НАТО. Будут ли они задействовать свои войска. Еще один важный момент - это возможность отключения России от системы SWIFT", - рассказал Галямов.

ЧТО ТАКОЕ SWIFT И ЧЕМ ОПАСНО ЕГО ОТКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ РОССИИ?

На вероятном отключении от SWIFT остановимся чуть подробнее. SWIFT расшифровывается как Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Это международная организация, которая контролирует крупнейшую межбанковскую систему обмена информацией. По факту, она нужна для быстрого перевода средств из одного банка в другой.

Подобных систем много, но SWIFT самая большая. Ей пользуются более 10 тысяч банков из 200 стран мира. При этом, российские банки входят в первую тройку по количеству операций.

Впервые об отключении России от системы заговорили еще год назад, но дальше призывов отдельных людей дело не пошло. Сейчас к этому разговору в Европе вернулись вновь. В частности, отключить Россию от SWIFT предложил президент Чехии Земан.

Здесь возможны несколько сценариев. От SWIFT могут отключить как все банки разом, так и избирательно. Именно так поступили с рядом российских банков в Крыму. Полного же отключения страны от системы в мировой истории не было. В Том же Иране, на который также накладывали санкции, некоторые банки продолжают пользоваться SWIFT.

Фото: Pixabay.com.

Отключение от самой масштабной банковской системы, конечно, сильно может ударить по российскому бизнесу, но не станет фатальной проблемой. В конце концов проводить финансовые операции можно и без SWIFT. Это будет занимать больше времени, но со временем просто войдет в привычку.

"Российский бизнес сейчас на одной волне с руководством страны. Они понимают, что возможны убытки, но и, в тоже время, понимают позицию главы государства. Разве мог он в такой ситуации поступить иначе? У России довольно крепкая экономика, мы не какая-то там банановая республика. На западе тоже понимают, что отрезать российскую экономику, которая активно участвует во внешнеторговых отношениях, приведет к проблемам уже для них. Если же запад все же решит полностью или частично разорвать отношения с Россией, то у нашей экономики есть и другие направления. Взять, например, Китай, с которым сейчас много совместных проектов", - поделился мнением Галямов.

ЧТО БУДЕТ С РУБЛЕМ

В отношении ряда банков, среди которых "Сбербанк", "ВТБ" и "Открытие" ряд стран уже ввели санкции, но на работу финансовых организаций это никак не повлияло. Более того, пресс-службы банков уже успокоили вкладчиков, заявив, что с их средствами ничего не произойдет, а банки продолжат работу в штатном режиме.

Еще один момент, который волнует россиян - это падение рубля. На фоне последних политических событий, доллар подошел к отметке в 90 рублей за единицу, а евро "пробило" отметку в 100 рублей. В такой ситуации у некоторых людей появилось устойчивое желание либо перевести свои накопления в валюту, либо просто их реализовать. По мнению Ирека Галямова, спешить точно не стоит.

"Курс рубля реагирует на многие факторы. То, что сейчас он поднялся до 90-100 рублей - это временно. Надо подождать, какие события последуют. Нет основания полагать, что рубль будет и дальше падать. Он может начать крепнуть уже в ближайшее время. Так, что если у людей есть желание вложиться в валюту, то сейчас не самое лучшее время. Не советую и тратить средства. Вспомните, что было в 2014 году, когда рубль обвалился. Люди скупали все подряд, брали, например, телевизоры пачками, а потом их пытались продать за 30% от стоимости", - пояснил спикер.

ЧТо касается роста цен, то тут все зависит от ретейлеров и фирм-производителей. Предсказать резкий или поэтапный подъем цен на те или иные виды товаров - процесс сложный. Тем не менее, один из популярных ретейлеров по продаже бытовой техники уже сообщил об увеличении цен на 30%.