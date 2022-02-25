Известная российская актриса и благотворитель Чулпан Хаматова и певица МакSим сделали свои заявления относительно военной спецоперации РФ на Украине, опубликовав в социальных сетях соответствующие посты.

Чулпан Хаматова отметила, что она всегда выступает за мир, написав фразу заглавными буквами "НЕТ ВОЙНЕ".

МакSим отметила, что у нее буквально разрывается сердце от событий на Украине, она надеется на скорый и благополучный исход событий.

Напомним, военная спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. За первые сутки, как отметили в Минобороны, было уничтожено 74 военных объекта ВСУ. Отмечается, что мирному населению страны ничто не угрожает, по городам ударов не наносится.