С этого четверга, 24 февраля, в Татарстане возобновлено оказание плановой медицинской помощи. Больницы, поликлиники снова начали проводить диспансеризацию, профилактические медосмотры, оказывать плановую помощь больным.

Об этом сообщила пресс-служба республиканского Минздрава со ссылкой на подписанный министром здравоохранения региона Маратом Садыковым приказ.

Если поликлиники и больницы возобновили плановую работу с 24 февраля, то работа передвижных комплексов "Мобильная поликлиника" будет возобновлена с 28 февраля.

Оказание плановой медпомощи в Татарстане вынуждены были приостановить на пике волны заболеваемости новым штаммом коронавируса "омикрон". С начала февраля в регионе плановая помощь населению не оказывалась.