В Петербурге женщина открыла стрельбу по кабинке дежурного по эскалатору на станции метро "Приморская". Приехавшие полицейские установили, что стреляла пассажирка из пневматического пистолета.

По данным местных СМИ, в кабине на тот момент находилась женщина - дежурная по эскалатору. У нее с пассажиркой возник конфликт, о причинах которого не сообщатся. Дежурная не пострадала, стрелявшая задержана, составлен протокол о хулиганстве.

С места изъяли пневматический пистолет, магазин, 7 резиновых пуль. Решается вопрос о возбуждении в отношении пассажирки уголовного дела.