В поселке Новониколаевский Зеленодольского района Республики Татарстан сегодня утром случился смертельный пожар. В двухэтажном доме проживали семь человек, двое из них погибли в огне, сгорели заживо, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ.

"Мансарда здания сдавалась в аренду, там проживало четверо квартирантов и семья из пяти человек. После пожара там были обнаружено два тела, личности устанавливаются", – уточнили в МЧС.

Шестеро жильцов смогли своими силами эвакуироваться до приезда пожарных, 64-летний мужчина получил ожоги лица, головы, конечностей.

Первый этаж дома тоже сдавали в аренду - там были магазин и кафе, которое сейчас не работало.

Предварительно установлено, что пожар случился из-за ошибок в эксплуатации электрического оборудования.