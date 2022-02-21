В Дрожжановском районе Татарстана 40-летний житель села Большая Цильна обвиняется в смертельном избиении своего соседа и товарища - 61-летнего мужчины, который от полученных травм умер.

Как сообщает республиканский Следком, к дому обвиняемого подошел пьяный сосед, с которым уже некоторое время у мужчины были разногласия.

Сосед начал угрожать расправой и хозяину, и его семье. Начал оскорблять последними словами его родственников.

"В ответ обвиняемый нанес ему несколько ударов, в том числе ногой, и ушел", - говорится в сообщении СКР.

Сосед, получивший травмы, отправился домой, но умер прямо на пороге своего жилища. На следующий день его тело тут и нашли случайные прохожие.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности. Вину свою защитник семьи признал только частично. Он арестован, расследование продолжается.