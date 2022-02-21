16-летнего подростка убило током в Москве после того, как мальчик уронил свой мобильный телефон в воду.

Как сообщает "МК", все случилось в минувшее воскресенье.

Подросток принимал ванну, а заодно листал ленту друзей в социальных сетях. Телефон садился, и он подключил его зарядным устройством к розетке в ванной. Внезапно телефон выскользнул из рук мальчика и упал в воду.

От полученной электротравмы ребенок скончался на месте.

Он проживал с отцом на съемной квартире. Помимо подростка и его папы - выходца из Армении - в съемном жилье проживал друг отца. Школу мальчик не посещал.