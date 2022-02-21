Унесло с квадроциклом: Обнаружено тело пропавшего экс-замминистра юстиции Ялунина в Москва-реке

Сегодня, 20 февраля, водолазы обнаружили тело бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина, утонувшего в начале февраля в Москва-реке в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Тело найдено поисково-маневренной группой и волонтерами в 14:33 мск. Проводятся следственные мероприятия", - сказал собеседник агентства.

Напомним, Ялунин поехал покататься на квадроцикле 5 февраля в селе Козино. На его поиски были направлена несколько групп МЧС. В результате следы привели к реке, где спасатели обнаружили разлом льда соответствующего размерам квадроцикла.

По предварительным данным, его унесло течением.