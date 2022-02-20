Минниханов поздравил мужскую сборную по хоккею и игроков Ак Барса с серебром на Олимпиаде в Пекине

Рустам Минниханов поздравил мужскую сборную России по хоккею, весь тренерский штаб, а также игроков «Ак Барса» — Дмитрия Воронкова и Тимура Билялова, которые вошли в состав российской сборной, с завоеванием серебряных медалей на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине, пишет Татар-информ.

"Поздравляю вас, мужскую сборную России по хоккею, весь тренерский штаб с завоеванием серебряных медалей на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Наша команда показала красивую игру, честную и бескомпромиссную борьбу, продемонстрировала командный настрой и твердую волю к победе. Благодаря выдержке и упорству ей удалось обыграть сильнейших соперников — лучшие ледовые дружины мира и показать великолепный результат в финале, внеся достойный вклад в «копилку» достижений отечественной школы хоккея", — говорится в сообщении.

Он также отметил, что игроки "Ак Бакс" достойно представили наш регион.

Сегодня сборная России по хоккею завоевала серебро в матче с Финляндией, уступив сопернику со счетом 1:2.

Вчера Евгения Тарасова из Казани и Евгений Морозов заняли второе место с 239,25 баллами в соревнованиях спортивных пар в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине.