Вылетел на обочину: пьяный водитель сбил двух сестер-подростков, одна девочка погибла

Вчера, 19 февраля, водитель автомобиля Opel в Озерском городском округе Челябинской области, находясь в состоянии опьянения, вылетел на обочину и сбил двух сестер-подростков, 14-летняя девочка погибла, 16-летняя госпитализирована, сообщила сегодня пресс-служба ГУМВД России по региону.

"Водитель автомобиля Opel 1967 года рождения совершил наезд на двигавшихся по обочине двух пешеходов - сестер, 2007 и 2005 годов рождения. В результате ДТП младшая от полученных травм скончалась на месте происшествия. Другая девушка с различными травмами доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На месте происшествия ГИБДД установила, что мужчина был в нетрезвом состоянии, он имеет водительский стаж более 30 лет, в текущем году привлекался к административной ответственности по статье 12.9 части 2 КоАП РФ (превышение установленной скорости движения).

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), мужчина водворен в изолятор временного содержания, говорится в сообщении, пишет РИА Новости.