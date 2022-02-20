В Татарстане подготовят все необходимое для помощи эвакуированным из ДНР и ЛНР

Рустам Минниханов поручил правительству республики Татарстан подготовить все необходимое для оказания помощи эвакуированным из ДНР и ЛНР. Об этом сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

"Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поручил правительству республики подготовить все необходимое для оказания помощи эвакуированным людям. Речь идет об организации пунктов временного размещения, обеспечения питания, и в случае необходимости - медицинской помощи", - сказала Галимова.

Напомним, что в связи с угрозой от Киева с ДНР и ЛНР временно эвакуируют женщин и детей, людей пожилого возраста.

"Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения на территорию ДНР и ЛНР", - заявил глава ДНР Денис Пушилин.