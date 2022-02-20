В Петербурге неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудницу магазина интимных товаров, расположенного на улице Дыбенко.

По данным "КП", нападавший сначала пригрозил ей ножом и приказал открыть подсобку. Женщина успела ответить только одну фразу: "Не стоит". И после этого сразу получила 12 ударов ножом. Потом мужчина взял несколько коробок с товаром и сбежал.

Пострадавшая успела позвонить коллеге и попросить о помощи. Ей вызвали скорую и полицию.

"Когда наряд ППСП приехал на место происшествия, обнаружил труп с ножевыми ранениями девушки 1988 года рождения, жительницы Саратовской области", - сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину разыскивает полиция. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.