Мужчину зажали два грузовика, а две девушки на автомойке избили мужчину: Главное на 17 февраля

Жительница Казани, лишившаяся волос из-за стресса, решила попытать счастье на «Давай поженимся». А Казанский Кремль заявил, что власти Татарстана не будут влиять на съемки «Слова пацана». Об основных событиях на 17 февраля поведает вечерний дайджест.

Потерявшая от стресса волосы женщина из Казани отправилась на «Давай поженимся» искать себе мужчину

Татьяна рассказала стране во время эфира на ТВ, что сама уже свыклась с новым образом и полностью приняла себя такой, какая она сейчас есть. Она даже гордится своей внешней особенностью (Подробности).

В Татарстане приставы пришли выселять семью с детьми, но началась драка с применением спецсредств

Приставы с сотрудниками отдела опеки и попечительства прибыли к дому 21/06, чтобы исполнить судебное решение о выселении семьи. Но у входа в подъезд собралась толпа местных жителей. Они твердо решили не пускать приставов к дверям квартиры (Подробности).

В Казани две девушки избили мужчину на автомойке

Сначала одна из девушек разговаривает с мужчиной, который сидит на диване в помещении автомойки. Потом из-за угла выходит вторая девушка и ударяет представителя сильного пола. Потом мужчину начинают бить обе сразу, и он едва успевает уворачиваться и закрываться руками от агрессивных женщин (Подробности).

В Татарстане два грузовика зажали водителя в результате ДТП

Выяснилось, что 21-летний водитель за рулем грузовика «Iveco» двигался со стороны Челнов в сторону Елабуги и врезался в стоячий грузовик «КАМАЗ». Он прикрывал дорожных работников, которые ремонтировали яму (Подробности).

В Казанском Кремле заявили, что власти не будут влиять на съемки сериала «Слово пацана»

"Первое: не уровень президента [Татарстана] вмешиваться в съемки фильмов или в проведение каких-то концертов, мы уже неоднократно об этом говорили. А второе: я все-таки думаю, что в республике Татарстан, в столице РТ с тысячелетней историей есть гораздо более интересные и поучительные истории, которые бы заслуживали такой экранизации", — заявила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова (Подробности).