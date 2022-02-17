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Мужчину зажали два грузовика, а две девушки на автомойке избили мужчину: Главное на 17 февраля

17.02.2022, 21:00 96 prokazan.ru
Основное на 17 февраля 2022 года

Жительница Казани, лишившаяся волос из-за стресса, решила попытать счастье на «Давай поженимся». А Казанский Кремль заявил, что власти Татарстана не будут влиять на съемки «Слова пацана». Об основных событиях на 17 февраля поведает вечерний дайджест.

Потерявшая от стресса волосы женщина из Казани отправилась на «Давай поженимся» искать себе мужчину

Татьяна рассказала стране во время эфира на ТВ, что сама уже свыклась с новым образом и полностью приняла себя такой, какая она сейчас есть. Она даже гордится своей внешней особенностью (Подробности).

В Татарстане приставы пришли выселять семью с детьми, но началась драка с применением спецсредств

Приставы с сотрудниками отдела опеки и попечительства прибыли к дому 21/06, чтобы исполнить судебное решение о выселении семьи. Но у входа в подъезд собралась толпа местных жителей. Они твердо решили не пускать приставов к дверям квартиры (Подробности).

В Казани две девушки избили мужчину на автомойке

Сначала одна из девушек разговаривает с мужчиной, который сидит на диване в помещении автомойки. Потом из-за угла выходит вторая девушка и ударяет представителя сильного пола. Потом мужчину начинают бить обе сразу, и он едва успевает уворачиваться и закрываться руками от агрессивных женщин (Подробности).

В Татарстане два грузовика зажали водителя в результате ДТП

Выяснилось, что 21-летний водитель за рулем грузовика «Iveco» двигался со стороны Челнов в сторону Елабуги и врезался в стоячий грузовик «КАМАЗ». Он прикрывал дорожных работников, которые ремонтировали яму (Подробности).

В Казанском Кремле заявили, что власти не будут влиять на съемки сериала «Слово пацана»

"Первое: не уровень президента [Татарстана] вмешиваться в съемки фильмов или в проведение каких-то концертов, мы уже неоднократно об этом говорили. А второе: я все-таки думаю, что в республике Татарстан, в столице РТ с тысячелетней историей есть гораздо более интересные и поучительные истории, которые бы заслуживали такой экранизации", — заявила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова (Подробности).

 

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Врач Елена Малышева рассказала, когда при омикроне нужно срочно вызывать скорую
01:00, 10.02.2022
Мать пыталась приучить свою 10-летнюю дочь к наркотикам
00:01, 10.02.2022
Мужчины с битами напали на продовольственный магазин и убили продавщицу
20:00, 09.02.2022
Сделавший 8 прививок от ковида Жириновской попал в ЦКБ Москвы с коронавирусом в тяжелом состоянии
19:00, 09.02.2022
Дважды в одну лунку: в Роспотребнадзоре назвали долю тех, кто повторно заражается ковидом
14:41, 09.02.2022
Врачи предупредили переболевших коронавирусом о риске ампутации рук и ног
14:32, 09.02.2022
Водитель автобуса намеренно прищемил дверями голову ребенку, не оплатившему проезд
12:36, 09.02.2022
Наледь с крыши упала на коляску с младенцем, удар приняла на себя мать ребенка
11:50, 09.02.2022
У онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк частично парализовало правую часть тела
08:50, 09.02.2022
Сортировщица нашла в мусоре человеческую голову
08:43, 09.02.2022
В гараже нашли тела несовершеннолетних парня и девушки
08:34, 09.02.2022
Минздрав разрешил с 21 февраля начать выдачу ковид-сертификатов людям без прививки, но с антителами
05:00, 09.02.2022
Врач Шаповаленко объяснила, как быстро и точно отличить омикрон от ОРВИ
01:00, 09.02.2022
Компания долго издевалась над 16-летней подругой, а потом ее задушили и бросили у моста
00:01, 09.02.2022
Таксист-частник жестоко убил пассажирку и у еще живой девушки отрезал грудь
14:36, 08.02.2022
В России хотят ввести конфискацию автомобиля: в каких случаях авто отберут?
13:06, 08.02.2022
Когда лень дворников - это хорошо: неубранный снег спас жизнь 10-летней девочке
11:45, 08.02.2022
Мужчина прожил две недели с трупом матери в квартире и не выдержал
11:01, 08.02.2022
Странный финал: тело депутата нашли с огнестрельным ранением, но говорить об этом никто не хочет
10:49, 08.02.2022
Соседи долго терпели, а потом намертво замуровали в квартире шумного соседа-любителя громкой музыки
09:24, 08.02.2022
Школьник, который собирался взорвать здание ФСБ в в Minecraft, заявил, что его матери угрожают
08:46, 08.02.2022
Бастрыкин получил разрешение начать дело против бывшего высокопоставленного судьи в Татарстане
05:00, 08.02.2022
Врач Елена Малышева назвали три суперпродукта для замедления старения
00:01, 08.02.2022
Подрабатывающей в такси водитель скорой помощи изнасиловал глухонемую пассажирку
20:00, 07.02.2022
Следком: отец избивал и насиловал собственную 12-летнюю дочь-инвалида
19:00, 07.02.2022
В Казани нашлась самая маленькая съемная квартира в Поволжье - за 16 тысяч в месяц
15:10, 07.02.2022
Главный российский вор в законе назвал ситуацию в воровском мире коллапсом и призвал сплотить ряды
13:56, 07.02.2022
В России похороны захотели сделать госуслугой
11:59, 07.02.2022
Звезда «Глухаря» и «Дальнобойщиков» разбил головой дверь караоке-бара
11:48, 07.02.2022
Даже не рычали: стая чипированных собак с бирками молча набросилась на мать с ребенком
11:30, 07.02.2022
Генпрокуратура обнаружила нарушения содержания зверей в зоопарках и цирках Татарстана
10:31, 07.02.2022
Известный вирусолог предупредил о появлении еще более заразных штаммов коронавируса
10:07, 07.02.2022
Госдума захотела разрешить россиянам любую самооборону при незаконном проникновении в их жилища
09:18, 07.02.2022
Мужчина зарезал двухлетнюю дочь на руках у матери
08:27, 07.02.2022
Мужчина поджег подругу и троих ее детей, двое малышей погибли
05:00, 07.02.2022
Есть склонность к побегам: Психически больной мужчина пропал с ружьем
01:00, 07.02.2022
Гражданина России задержали во Франции по подозрению в отмывании денег при обороте наркотиков
00:01, 07.02.2022
С открытием границ поток караванеров в Россию увеличится в два раза
17:54, 06.02.2022
Граждане России смогут оформлять больничный лист дистанционно без предъявления ПЦР-теста
16:42, 06.02.2022
Прокуратура начала проверка после гибели детей в пожаре
11:44, 06.02.2022
Пытался сбежать на родину: при попытке побега задержан подозреваемый в убийстве 16-летний подросток
05:00, 06.02.2022
Врач назвала самые опасные симптомы омикрона у детей
01:00, 06.02.2022
Россиянин пять лет держал в рабстве девушку из Нигерии
20:00, 05.02.2022
Тела троих молодых мужчин нашли на съемной квартире
19:00, 05.02.2022
Он есть в каждом доме: диетолог назвала продукт, который приводит к развитию тяжелых форм рака
12:07, 05.02.2022
Полиция арестовала адвоката, который до смерти забил свою 88-летнюю маму
11:22, 05.02.2022
Два риелтора устроили перестрелку из-за одного коттеджа
10:20, 05.02.2022
Пенсионер жестоко расстрелял и зарезал двух женщин, которые пришли помочь по хозяйству
05:00, 05.02.2022
Отец в наказание закрыл 4-летнего сына в подвале многоэтажного дома, воспитывая в нем мужика
01:00, 05.02.2022
Пенсионерку заподозрили в причастности к смерти ее беременной дочери
12:56, 04.02.2022
Подросток подговорил друга задушить 13-летнюю школьницу прямо на школьном дворе
12:17, 04.02.2022
Молодой человек набросился на свою мать и выколол ей глаза
10:43, 04.02.2022
Беременную женщину на позднем сроке отправили в СИЗО, из-за чего ее ребенок умер
09:56, 04.02.2022
Новый Хатико: собака уже полтора года терпеливо ждет у ковидного госпиталя умершего в нем хозяина
05:00, 04.02.2022
Дети сутки провели в квартире с телами погибших матери и отца
00:01, 04.02.2022
Медсестры объявили голодовку из-за жуткой переработки и невыносимой обстановки
19:00, 03.02.2022
Прохожие на улице обнаружили человеческую голову
16:55, 03.02.2022
Трое друзей убили женщину и бросили ее тело на съедение свиньям
15:30, 03.02.2022
Мужчина избивал девятимесячного сына сожительницы и переворачивал его вниз головой для наказаний
12:20, 23.01.2022
Водитель автобуса остановился на маршруте, чтобы совершить намаз
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Школьник принес на занятия самодельные бомбы и устроил взрыв
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Это обычный вирус, что его бояться?: Что жители Казани думают про пятую волну коронавируса
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Четвероклассник умер в своей квартире при странных обстоятельствах
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Мужчина обиделся на оскорбление, убил подругу и выбросил ее тело в колодец
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Таксист избил женщину, которая не захотела платить ему вперед - перед поездкой
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Подростки из детского дома угнали авто и попали в жесткое ДТП
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Ребенок внезапно умер, играя во дворе с собакой
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В туалете городского парка нашли женщину с перерезанным горлом
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Много ел: хозяин дома убил голодного гостя и сам вызвал полицию
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Женщина заблудилась во время метели и замерзла насмерть
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Лицо вдребезги: подростки жестоко избили на улице взрослого мужчину, который шел с работы
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Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
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Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
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Школьник умер после драки с одноклассником
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Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
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Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
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ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
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Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
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Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
18:34, 13.10.2021
Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
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В одной из московских школ произошла стрельба
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Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
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В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
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Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
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Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
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КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
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Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
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Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
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Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
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Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
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Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
11:15, 29.08.2021
В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
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Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
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Ребенок выпил бензин-растворитель и умер
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Мужчина с ножом напал на работницу сауны и отобрал смехотворную сумму
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Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
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После массовой драки полиция задержала около 10 человек
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Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
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Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
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За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
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Изрезанные тела матери и сына обнаружили в квартире
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Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
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В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
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Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
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Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
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В Саранске полиция и медики оставили труп в луже на несколько часов из-за ливня
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Искали ее больше месяца: полиция задержала девушку, которая подожгла на улице незнакомца
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Мужчина развратил 13-летнюю школьницу во время купания в речке
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Мужчина насмерть сбил своего годовалого ребенка
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В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
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Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
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Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
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Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
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Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
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Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
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«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
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Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
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«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
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В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
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«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью