«Реальная конкуренция»: Эксперты РТ обсудили доклад о выборах 2026 года

Отказы в регистрации кандидатов на думских выборах в России за пять лет рухнули с 8% до менее 1%. Такой вывод содержится в докладе «ЕДГ–2026: итоги регистрации и выход в финал кампании», который обсудили в Казани эксперты Общественной палаты Татарстана.

Председатель комиссии по правовым вопросам Тимур Какохо привел цифры: в 2021-м регистрацию в Госдуму не прошли почти 10% выдвиженцев, отказы получили 8%. Сейчас не зарегистрированы чуть более 5%, а отказов — меньше 1%. На выборах в региональные заксобрания динамика еще заметнее: зарегистрировано 96% списков вместо 86%. Причины выбытия, по его словам, процедурные — партии научились правильно оформлять документы.

Для Татарстана это практическая необходимость: одновременно пройдут выборы в Госдуму по шести округам, довыборы в Госсовет и муниципальные кампании в 40 районах. Юрист Рафаэль Фахрутдинов добавил, что конкуренция на губернаторских выборах выросла: в восьми регионах зарегистрировано 39 кандидатов от восьми партий. В Мордовии, Брянской и Тверской областях кандидатов стало больше, а в целом в 39 регионах на выборах заксобраний представлены все 11 партий.

Алексей Киселев обратил внимание на муниципалов: в десяти городах замещается 320 мандатов, в среднем — более пяти кандидатов на место. Отказы в регистрации списков упали с 12% до 2%. В Татарстане на довыборах в 40 районах зарегистрирован 501 кандидат. Сами выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.