Попытка приставов выселить семью с двумя детьми в микрорайоне Замелекесье в Набережных Челнах кончилась дракой с применением специальных средств - электрошокера.

Приставы с сотрудниками отдела опеки и попечительства прибыли к дому 21/06, чтобы исполнить судебное решение о выселении семьи. Но у входа в подъезд собралась толпа местных жителей. Они твердо решили не пускать приставов к дверям квартиры.

Завязалась драка. Женщина-пристав получила травму руки, ее коллега применил электрошокер. В отношении тех, кто мешал доступу в дом, возбудили дела об административном правонарушении.

Как сообщают "Челнинские известия", спорную квартиру купил местный житель, но прежние владельцы не покидают квадратные метры. Есть информация, что квартира ипотечная.Новый собственник год уговаривал их, а потом пошел в суд и выиграл процесс.

Известно, что у выселенной семьи имеется долг за ЖКУ, превышающий 100 тысяч рублей. Также с них намерены взыскать штрафы за нарушение ПДД.