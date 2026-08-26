Технологии

Глава OpenAI: на внедрение ИИ уйдет больше времени, чем прогнозировалось

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, признал, что ошибся в сроках массового внедрения искусственного интеллекта. В недавнем подкасте он заявил, что люди слишком привыкли к старым инструментам и не готовы быстро переходить на новые технологии.

По его словам, экономика и повседневные привычки имеют значительную инерцию: большинство пользователей продолжают использовать те же компании и сервисы, что и раньше. Альтман привел в пример первые годы Netflix, когда на Западе люди все еще посещали видеопрокаты, несмотря на появление способа получения фильмов по почте. Он также отметил, что индустрия недостаточно объясняет людям пользу ИИ и способы избежать возможных проблем.

Тем не менее Альтман надеется, что переход на новые технологии будет более плавным, чем опасались многие. Об этом сообщает издание Ferra.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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