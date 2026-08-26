Глава OpenAI: на внедрение ИИ уйдет больше времени, чем прогнозировалось

Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, признал, что ошибся в сроках массового внедрения искусственного интеллекта. В недавнем подкасте он заявил, что люди слишком привыкли к старым инструментам и не готовы быстро переходить на новые технологии.

По его словам, экономика и повседневные привычки имеют значительную инерцию: большинство пользователей продолжают использовать те же компании и сервисы, что и раньше. Альтман привел в пример первые годы Netflix, когда на Западе люди все еще посещали видеопрокаты, несмотря на появление способа получения фильмов по почте. Он также отметил, что индустрия недостаточно объясняет людям пользу ИИ и способы избежать возможных проблем.

Тем не менее Альтман надеется, что переход на новые технологии будет более плавным, чем опасались многие. Об этом сообщает издание Ferra.