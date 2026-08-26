Нейросети в школе: 74% учителей используют ИИ после обучения

Учитель информатики Нина Симонова рассказала, как генеративный ИИ меняет подход к школьному образованию. В своей статье она отмечает, что 74% учителей после прохождения обучения применяют нейросети при подготовке к занятиям.

По словам автора, ученики все чаще используют ИИ для получения готовых ответов, поэтому педагогам приходится пересматривать задания. Теперь недостаточно проверить правильность результата — важно убедиться, что школьник понимает ход решения. Для этого учителя задают дополнительные вопросы и просят объяснить свою работу.

ИИ помогает педагогам готовить материалы: менять контекст задач, структурировать информацию и создавать черновики работ, но результат все равно требует проверки. Симонова советует использовать нейросети как тренажер, например, в формате сократовского диалога, когда ИИ задает вопросы и помогает ученику прийти к решению самостоятельно.

По мнению автора, роль учителя не уменьшается, а смещается: педагог становится навигатором, который помогает ученику объяснять, проверять и применять полученные ответы. ИИ не может заменить живое общение, обратную связь и ответственность за развитие ребенка.