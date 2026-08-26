Rockstar подтвердила утечку GTA VI и сохранила дату релиза

Rockstar Games 26 августа официально подтвердила в соцсети X утечку материалов по GTA VI, попросив фанатов не делать поспешных выводов. Это первое заявление студии после того, как в сети массово появились слитые геймплейные видео и детали игры.

Разработчики признали, что произошедшее стало серьёзным ударом по команде и может повлиять на впечатления игроков. Несмотря на инцидент, релиз GTA VI по-прежнему запланирован на 19 ноября 2026 года. Точное время и формат показа геймплея пока не уточняются.

В заявлении также говорится, что уже завтра, 27 августа, будет представлен расширенный материал по игре. На его подготовку ушло больше времени, чем хотелось, но студия намерена превзойти ожидания поклонников.

KP.RU также сообщает, что в американской армии контрактникам пообещали дополнительные выходные в честь выхода GTA VI. Согласно служебной записке 9-го инженерного батальона из Форт-Стюарта, те, кто продлит контракт до 14 ноября, получат четыре дня отдыха.