На федеральный телеканал, на шоу "Давай поженимся" отправилась 38-летняя жительница Казани. Женщина потеряла волосы из-за сильного стресса и столкнулась с травлей со стороны коллег. А ее старшая дочь в результате получила психологическое потрясение.

Татьяна рассказала стране во время эфира на ТВ, что сама уже свыклась с новым образом и полностью приняла себя такой, какая она сейчас есть. Она даже гордится своей внешней особенностью. При этом она отметила, что ей не подойдет мужчина, который безграмотно пишет и ругается матом за рулем, также она не любит мужчин, которые склонны осуждать окружающих.