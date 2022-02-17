В Казани две девушки напали на мужчину на автомойке, сообщают социальные сети. Отмечается, что инцидент имел место на следующее утро после Дня влюбленных. И кадры избиения мужчины появились в городских соцсетях.

Сначала одна из девушек разговаривает с мужчиной, который сидит на диване в помещении автомойки. Потом из-за угла выходит вторая девушка и ударяет представителя сильного пола. Потом мужчину начинают бить обе сразу, и он едва успевает уворачиваться и закрываться руками от агрессивных женщин.

Остается только догадываться, чем заслужит женский гнев этот мужчина, и что страшного он совершил.