Технологии

Солнечная плазма ударит по Земле в пятницу, прогноз смягчён

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Учёные ИКИ РАН сообщили, что облако плазмы от в...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Облако плазмы от мощной солнечной вспышки достигнет Земли в пятницу, но удар по магнитосфере окажется слабее первоначальных прогнозов. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Вспышечная активность на Солнце резко прекратилась после пикового уровня М7.0. Как отметили исследователи в Telegram-канале лаборатории, выброшенная плазма сейчас движется между орбитами Меркурия и Венеры с невысокой скоростью, поэтому путь до Земли займёт несколько суток.

Магнитный удар ожидается послезавтра. Первоначально прогнозировали возмущения сильного уровня G3, однако теперь оценку снизили до G1–G2 — это слабые и средние события. «Прогноз на удар является довольно щадящим», — заявили представители ИКИ РАН.

Причиной выброса стала активная область на Солнце, которую считали «спящей»: после затишья она внезапно произвела всплеск энергии, а её расположение относительно Земли сделало влияние на геомагнитную обстановку неизбежным. Изображение сгенерировано «ГигаЧатом».

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