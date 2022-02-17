В Казанском Кремле высказались о скандале со съемками сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана». Детский омбудсмен РТ Ирина Волынец возмутилась романтизацией бандитизма и обратилась к прокурору Татарстана с просьбой проверить законность съемок такого фильма. В Казанском Кремле говорят, что не собираются вмешиваться во всю эту история.

"Первое: не уровень президента [Татарстана] вмешиваться в съемки фильмов или в проведение каких-то концертов, мы уже неоднократно об этом говорили. А второе: я все-таки думаю, что в республике Татарстан, в столице РТ с тысячелетней историей есть гораздо более интересные и поучительные истории, которые бы заслуживали такой экранизации", — заявила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, ее цитирует "Реальное время".

Напомним, в начале февраля в Казани организовали кастинг на съемки в сериале «Слово пацана», на него пригласили подростков. Кастинг в Набережных Челнах после заявлений Волынец был отменен руководством молодежного центра без объяснения причин.

"В годы активности группировок было похоронено много молодых ребят, и выход в свет фильма «Слова пацана» может повлиять на неокрепшую психику подрастающего поколения негативным образом", — считает Волынец.