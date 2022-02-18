В Татарстане с 21 февраля 2022 года начнут выдавать ковид-сертификаты с QR-кодами тем, кто сделал прививку иностранными вакцинами. Об этом накануне заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

Чтобы получить сертификат, следует заполнить на Госуслугах заявление, предварительно сдав тест на антитела к коронавирусу (на иммуноглобулин G). Количество антител не играет роли, важно присутствие их в организме человека в любом количестве.

Если тест подтвердил, что человек имеет антитела, в личном кабинете на Госуслугах в течение трех суток появился сертификат и QR-код.

Срок действия документа будет ограничен полугодом.