Не менее 13 женщин погибли и 3 пострадали в результате синхронного падения в колодец в индийском штате Уттар-Падеш, сообщает The Indian Express.

Сообщается, что все случилось во время свадебной церемонии, в ходе которой 16 женщин, которым не хватило места за столами, сидели на крышке колодца. От такой нагрузки крышка переломилась и 16 человек рухнули вниз.

11 женщин умерли на месте, две скончались чуть позже в медицинском учреждении. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии, за их жизни борются врачи.