Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета Юрий Переведенцев рассказал, когда Татарстану стоит ждать избавления от надоевшего снега.

По словам ученого, зима вообще была более теплой, чем диктуют климатические нормы, и февраль по уровню температур оказался настоящим рекордсменом.

"Сейчас мы находимся под влиянием "гребня" антициклона, но в ближайшие дни с запада придет циклон с атмосферными фронтами и давление станет понижаться, а температура, наоборот, будет расти, начнутся осадки, скорее всего, будет мокрый снег и снег с дождем", – рассказал метеоролог КФУ.

Несмотря на такие капризы погоды, таяние снега начнется, считает Переведенцев, в марте, а ко второй декаде апреля от снега не должно остаться следа.