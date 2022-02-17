Первый заместитель руководителя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов отреагировал на новость о том, что фигуристке из Татарстана Камиле Валиевой потребовалась поддержка и помощь духовника российской олимпийской сборной. С православным батюшкой протоиереем Андреем Алексеевым на Олимпиаде в Пекине 15-летняя Камила общалась, когда прессинг из-за допинга зашкалил, девушке было морально трудно.

"Духовник олимпийской сборной звучит ровно так же, как "главный храм Вооруженных сил" и "депутатская группа по защите христианских ценностей". Все это выглядит, как определенный сигнал", - написал на своей странице в Facebook Дамир Мухетдинов.

Он подчеркнул, что мусульманской спортсменке, выросшей в мусульманской семье, и духовная помощь должна была быть соответствующей. А то, что рядом со спортсменами присутствует только православный священник, а представители других конфессий отсутствуют, наводит на неприятные выводы.