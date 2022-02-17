В Красноярске сотрудники ГИБДД не поняли юмора водителя, который ради эксперимента решил заморозить свою "пятерку" - ВАЗ-2105. Автолюбителя, который ехал на ледяном автомобиле, протерев себе лишь небольшое смотровое окошечко, оштрафовали. Но сначала о нем написали местные социальные сети, поскольку так водитель ездил по всему городу. В ГИБДД картину оценили и нашли водителя.

34-летний водитель рассказал, что проводил эксперимент по полному замораживанию своей "ласточки", а теперь ехал в автосервис, чтобы отогреть машину. На экспериментатора составили сразу несколько административных протоколов: за ограниченную обзорность со стороны водителя, неочищенные внешние световые приборы и неисправность стеклоочистителей транспортного средства, за нечитаемый государственный номер и отсутствие полиса ОСАГО.

Ледяной шедевр автопрома забрали на эвакуаторе на штрафстоянку.