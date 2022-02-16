Завтра, 17 февраля, в Казани пройдет рейд ГИБДД, направленный на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения водителями автобусов и такси. Об этом сообщает отдел пропаганды ОГИБДД Казани.

Инспекторы будут выявлять водителей, которые отправляются возить пассажиров, не имея действующих водительских прав, правильно оформленного путевого листа, полиса ОСАГО и иных необходимых документов. Также проверят, на исправном ли транспорте возят своих пассажиров автобусники и таксисты.

Рейд пройдет по всему городу с 8.30 до 11.00.