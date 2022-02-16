В Мамадышском районе Республики Татарстан покончил с собой 40-летний учитель сельской школы, на которого ранее завели уголовное дело по подозрению в совершении развратных действий в отношении 14-летней девочки. Больше года взрослый мужчина встречался с ребенком в здании школы, сообщает IndieNews.

На учителя, у которого роман с несовершеннолетней, заявили в полицию в январе текущего года. Через сутки учитель покончил с собой, но дело еще не закрыто.

Следователи установили, что интимные отношения взрослого с ребенком длились с сентября 2020 года по декабрь 2021 года.