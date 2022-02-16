В заваленной хламом и мусором квартире на Плеханова на востоке Москвы нашли двух восьмимесячных детей-близнецов, которых долгое время морили голодом. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщает прокуратура Москвы.

Мальчиков доставили в одну из больниц города в тяжелом состоянии. Врачи говорят, что дети долгое время не получали пищи и воды. Правоохранители установили, что родителей мальчиков ранее уже лишали родительских прав на других детей.

На странные звуки от соседей пожаловались жильцы дома. Проверка и выявилась страшные факты.

Ведется расследование. За жизнь мальчиков-близнецов сражаются лучшие детские врачи российской столицы.