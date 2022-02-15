В Брянской области в суд передали дело против 49-летнего депутата Дятьковского районного совета Алексея Городинского. Народного избранника обвиняют в педофилии и склонении подростков к занятиям проституцией. Плотские утехи депутат снимал снимал на видео, а потому с доказательной базой у Следкома проблем не возникло.

Как установили следователи, девочек в возрасте от 13 до 16 лет депутат приглашал к себе домой, выбирал тех детей, у которых есть материальные и жизненные трудности, платил им за интим. А подростков для него за финансовое вознаграждение подыскивала его знакомая.

Секс с несовершеннолетними депутат записывал на камеру мобильного телефона, замаскированную под бутылку и банку.

Расследованием преступлений занимались сотрудники угрозыска и ФСБ. Сейчас следователи заявляют, что собрали достаточно доказательств вины депутата, материалы направлены в суд.