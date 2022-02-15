В Нижнем Новгороде беженка из Донецка две недели не могла забрать своего новорожденного ребенка из роддома из-за долга: женщина не оплатила услуги медучреждения.

В город будущая мать приехала вместе с мужем - уроженцем Севастополя. В роддоме сразу сказали, что для нероссиянки роды будут платными.

"1 февраля я родила. 3 февраля принесли бумажку, что надо оплатить 37 тыс.: шесть тыс. — за палату за три дня и 31 тыс. — за то, что я рожала без документов", — заявила женщина, уточнив, что документы украли у нее в Москве.

Полный счет женщина оплатить не смогла. Тогда ей сказали, что младенца она получит, когда заплатит.

Документы на ребенка и самого ребенка согласились выдать только после того, как новоиспеченная мать заявилась в клинику с журналистами. Но при условии, что супруг беженки оформит на себя отцовство. В истории разбирается прокуратура.