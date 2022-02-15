Прокуратура Набережных Челнов потребовала строго наказать коммунальщиков, из-за которых родственникам пришлось волочить по снегу гроб с усопшей бабушкой - территория кладбища не была очищена от снега.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, следить за очисткой дорог к кладбищу и самой территории погоста должны были чиновники дирекции городского хозяйства.

Но они не выполнили своих обязанностей, не обеспечили людям беспрепятственного доступа к местам захоронения.

А потому прокуроры требуют от руководителя исполкома города привлечь всех ответственных лиц к дисциплинарной ответственности.

Сам инцидент имел место 10 февраля текущего года. Катафалк из-за неочищенной дороги не смог доехать до места, и родственникам покойной пришлось волоком тащить гроб по снегу к месту захоронения.