Во Владивостоке будут судить мать, которая жила с дочкой в холодном гараже, в то время как квартиру сдавала. По данным краевого Следкома, 41-летняя женщина жестоко обращалась с 12-летней дочкой. Гараж, в который она перебралась с ребенком, был непригоден для проживания. Там было грязно и очень сыро. Женщина систематически избивала дочь, выгоняла из гаража, унижала ее человеческое достоинство.

"Обвиняемая лишила ребенка полноценного развития, то есть лишила ее права на полноценную дальнейшую жизнь", — считают в СК.

Все доводы женщины о том, что квартиру она сдавала, поскольку другого источника дохода у нее нет, следователи не принимают во внимание. Ей предъявлены обвинения в истязаниях и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.